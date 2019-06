Campeão na Eslováquia, cascavelense se prepara para a Liga dos Campeões

Cascavel – No início do ano, Rafael Ratão foi emprestado pelo Zorya Luhansk, da Ucrânia, para o Slovan Bratislava, da Eslováquia. Em menos de seis meses defendendo a nova equipe, o atacante cascavelense conquistou o campeonato nacional e agora se prepara para disputar a sua primeira liga dos Campeões. O time de Ratão vai começar a competição na primeira fase qualificatória, em duelo com o Sutjeska Niksic, de Montenegro. A primeira partida será realizada no dia 9 ou 10 de julho, em Bratislava.

“A expectativa é a maior. Quando eu estava na Ucrânia, pude jogar a Liga Europa. Foi um sonho que realizei, e fiz gol nos dois adversários que enfrentamos: o Braga (POR) e o RB Leipzig (ALE). A Champions é o sonho de todo jogador, toda criança. Um dos melhores campeonatos do mundo. Nossa equipe está muito motivada, muito focada. Chegaram jogadores de muita qualidade para reforçar o elenco, e o nosso time está crescendo muito. É uma equipe que já está junta há um tempinho, e a gente tem em mente fazer uma excelente campanha. Se Deus quiser, chegar à fase de grupos. A gente vai brigar”, declarou o jogador.

“A pré-temporada está sendo muito boa e produtiva. No último sábado, fizemos um jogo-treino e ganhamos por 3 a 0. Depois de uma lesão complicada, eu voltei há uns dois meses e estou jogando como titular. Graças a Deus estou 100%, jogando sem dor”, concluiu.

Ratão tem contrato de empréstimo com o Slovan Bratislava até dezembro. Aos 23 anos, o paranaense foi revelado pelo São Paulo e no Brasil atuou em diversas equipes, como Ponte Preta, Boa Esporte, Náutico, Luverdense e Oeste. Fora do País também atuou no Japão, no Albirex Niigata.