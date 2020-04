Campanha do Agasalho em Nova Santa Rosa começa nesta sexta-feira (17)

A Prefeitura de Nova Santa Rosa por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Programa do Voluntariado Paranaense (PROVOPAR) realiza a partir de amanhã (17) a Campanha do Agasalho 2020. O slogan deste ano é “Unidos podemos aquecer muitas vidas neste inverno”. Na campanha que segue até 15 de maio podem ser doados: agasalho, cobertores, roupas em geral, calçados, e utensílios domésticos.

As doações poderão ser entregues nos seguintes pontos de coleta: Supermercado Copagril, Ruzza Supermercado, Mercado Rosa, Banco Sicoob, Banco Sicredi, Banco do Brasil, Banco Bradesco ou diretamente no Núcleo Municipal de Integração e Capacitação (NUMIC) em frente à praça do Colonizador

Em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), neste ano a distribuição dos donativos será realizada na Sala Solidária do PROVOPAR localizada no NUMIC a partir do dia 20 de abril. A entrada será limitada a uma pessoa por família e não será permitida a entrada de crianças. Os interessados em receber os donativos deverão levar sacolas para retirar os donativos.