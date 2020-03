Campanha alerta para exames de creatinina periodicamente

O Dia Mundial do Rim, comemorado no dia 12 de março, traz o tema “Ame seus rins. Dose sua creatinina!”. O objetivo da campanha é promover a prevenção das doenças renais através de exames de rotina que identificam o diagnóstico precoce da doença, que vem sendo a causa de pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia.

Por meio de testes simples de sangue é possível medir a taxa de creatinina para saber como anda o funcionamento dos rins e é importante que o paciente peça esses exames aos médicos.

Infelizmente, o exame não está incluso no hemograma completo, usado para o diagnóstico e o controle de várias doenças. A orientação é que o paciente solicite ao seu médico a inclusão do exame de creatinina no checkup de rotina. O diagnóstico de doença renal de forma precoce auxilia no tratamento e evita que as pessoas necessitem do transplante ou da diálise.

O valor normal de creatinina deve estar entre 0,7 e 1,3mg/dl (homens) e entre 0,6 e 1,2mg/dl (mulheres). E quando o exame revela que o paciente apresenta alto nível alto dessa substância, a sua função renal pode já estar 50% comprometida.

Campanha orienta sobre saúde renal

Na próxima quinta-feira (12), a Fundação Pró-Renal vai realizar uma campanha com exames preventivos gratuitos e orientações de saúde com nutricionistas, médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. A campanha, que conta com a parceria do Sesc, será na Boca Maldita, em Curitiba, e o atendimento será das 10h às 16h.

Idealizado pela Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN) em conjunto com a Federação Internacional de Fundações do Rim (IFKF), este ano a campanha está focada na importância das intervenções preventivas para se evitar o início e a progressão da doença renal. O tema principal, “Como está a sua creatinina?”, tem como objetivo alertar a população sobre a importância de fazer exames preventivos para saber sobre a saúde renal.

Sobre a Fundação Pró-Rim:

A Pró-Rim é uma instituição filantrópica, que realiza o atendimento e tratamento dos pacientes renais crônicos via SUS. Para garantir um tratamento de qualidade, seguro e humanizado, a instituição conta com a contribuição da comunidade há mais de 30 anos. Atualmente, a instituição possui unidades em Joinville, São Bento do Sul e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e as unidades de Tocantins, localizadas na capital Palmas e em Gurupi. Atende mais de 800 pacientes em hemodiálise e já ultrapassou o número de 1.700 transplantes renais.