Caminhoneiros recebem kit alimentação no Porto de Paranaguá

Os caminhoneiros que descarregam grãos no Porto de Paranaguá recebem a partir desta terça-feira (14) um kit alimentação. A iniciativa do Governo do Estado é uma forma de ajudar os motoristas, que enfrentam dificuldades em encontrar restaurantes abertos devido à pandemia do coronavírus. Serão distribuídos 55 mil kits, com arroz, feijão, óleo e ovos.

A previsão é atender 2 mil caminhoneiros por dia no Pátio de Triagem da Portos do Paraná.

Além do cuidado com a alimentação, a Portos do Paraná montou uma estrutura especial para monitorar a saúde dos motoristas. São médicos, enfermeiros e auxiliares que atendem 24 horas. Todos os caminhoneiros que chegam ao Pátio de Triagem têm a temperatura aferida e, no caso de apresentar febre ou sintomas compatíveis com a Covid-19, recebem atendimento gratuito e especializado.

DOAÇÕES – Empresas e sindicatos também ajudam os motoristas que passam por Paranaguá. Lanches são oferecidos em uma ação que reuniu a Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá (Atexp), Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação (Aocep), AGTL, Bunge, Cargill, CentroSul, Cimbessul, Coamo, Cotriguaçu, Interalli, Louis Dreyfus, Pasa e Rocha. A entrega está programada até 30 de abril.

Nos dias 8 e 9, o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) distribuíram 1,5 mil kits com lanches e itens de higiene, com luvas, máscara, papel higiênico, sabonete, álcool em gel e líquido.