Camarão tropical Copacol

INGREDIENTES:

1 xícara de arroz

1 abacaxi grande

400 ml de leite de coco

1 lata de creme de leite

500 g de Camarão Vermelho Copacol, sem casca e sem cabeça

2 colheres de sopa de óleo de milho

1 cebola

2 dentes de alho,

Salsinha e cebolinha a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

100 g de queijo catupiry

100 g muçarela ralada

Água para cozinhar o arroz

MODO DE PREPARO:

Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento com casca e a coroa.

Retire o miolo e pique em cubinhos, reserve.

Em uma panela aqueça o óleo e refogue os Camarões Copacol, tempere com sal, pimenta e alho picadinho, quando estiver rosadinho retire da panela e reserve.

Na mesma panela doure a cebola picadinha e adicione o Arroz e a água, deixe cozinhar.

Quando estiver cozido, adicione o leite de coco, o abacaxi picadinho, o creme de leite, os camarões, a salsinha e a cebolinha. Mexa bem.

Preencha os abacaxis e cubra com o catupiry, salpique muçarela ralada e leve ao forno para gratinar.