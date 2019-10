Camarão caseiro frito com molho tártaro

INGREDIENTES:

200 gramas de camarão

1/4 de cebola picada

3 talos de cebolinha picada

Óleo vegetal

Farinha

1 ovo, batido

Farinha de pão ou Panko

Tempero:

3 colheres de sopa de farinha

1/2 colher de chá de gengibre

1/2 colher de chá de sal

1/2 ovo

1 colher de chá

Molho tártaro:

3 ovos cozidos

3 colheres de sopa de maionese

2 picles de pepinos, picados

5 gramas de manteiga

Sal

Pimenta

MODO DE PREPARO

Corte o camarão em pedaços pequenos. Misture com a cebola e a cebolinha. Adicione todos os ingredientes do tempero e misture bem com uma colher.

Pegue um pouco de mistura nas mãos e forme uma bola.

Cubra com farinha, ovo e farinha de pão, nesta ordem. Frite em óleo quente (180ºC) até ficar crocante e dourado.

Para fazer o molho tártaro, amasse grosseiramente os ovos cozidos. Adicione a maionese, os picles, sal, pimenta e manteiga e misture bem.

Sirva molho tártaro com camarão.