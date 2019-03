Câmara aprova contas de Adelar Arrosi de 2017

Ibema – Seguindo recomendação do Tribunal de Conta do Paraná, a Câmara de Vereadores aprovou as contas públicas do exercício financeiro de 2017 do prefeito Adelar Arrosi (eleito pelo PSDB) em Ibema. O decreto legislativo que informa a aprovação é do dia 7 de março e é assinado pelo presidente.

Adelar Arrosi cumpre seu terceiro mandato como prefeito de Ibema. Os dois primeiros foram consecutivos, de 1997 a 2004, e o terceiro teve início em 1º de janeiro de 2017.

O prefeito recebeu a aprovação com absoluta naturalidade. “Simplesmente reflete o que sempre fiz, trabalhar com dedicação, honestidade, exercendo controle austero e responsável sobre as finanças do Município”.

A aprovação das contas, de acordo com Adelar Arrosi, comprova o compromisso da gestão de bem gerir o dinheiro do contribuinte, fazendo com que a máquina siga administrada com economia, eficiência e resultados.

“Fico feliz em contribuir, nesses anos todos, em minhas gestões fazer de Ibema um município referência em várias áreas. Não apenas em probidade, qualidade e lisura de gestão pública, mas em um ambiente propício ao trabalho, ao empreendedorismo, à qualidade de vida e ao respeito entre os seus cidadãos”.