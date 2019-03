Calouros de Agronomia participam da 1ª aula na Fazenda Escola da Univel

Inserindo o aluno no ambiente da agronomia, os acadêmicos do primeiro ano do curso foram à Fazenda Escola do Centro Universitário de Cascavel – Univel, onde puderam colocar em prática o que aprenderam em sala de aula na disciplina de Introdução a Agronomia. “A proposta é que eles conhecessem a fazenda, já que alguns nunca tiveram contato com a área agrícola. Então, a ideia é justamente trazê-los para terem contato com a terra, aprenderem a respeito da cultura e de plantio”, explicou o professor Alexandre Luis Muller.

Durante a aula, os alunos foram divididos em grupos e plantaram algumas culturas. “Foi muito divertido. Pudemos aprender a fazer novos cultivos. Há culturas aqui que eu nunca tinha visto e as conheci no curso. Desejo sair da Univel como uma boa profissional e entrar no mercado de trabalho sabendo fazer o meu melhor”, disse a acadêmica de Agronomia Yasmin de Oliveira Soares.

Já Vinicius Fernando Bachini escolheu o curso porque desde pequeno convive na área. “Meus pais são agricultores e sofro influência desde pequeno. Foi a primeira aula em campo na Fazenda Escola, os professores e o curso da Univel são muito bons”, conta.