Calor é principal adversário dos pilotos nas 500 Milhas

O calor será o principal adversários dos pilotos nas 500 Milhas de Londrina. A 28ª edição da tradicional prova de longa duração do Paraná será disputada neste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A previsão é de 33ºC na tarde deste sábado. Isso fará com que o desgaste dos carros seja muito grande. A previsão é de que a prova se aproxime de sete horas. No ano passado, o trio vencedor formado por Aloysio Moreira, Bley Júnior e Osvaldo Ferreira completaram as 500 milhas com 262 voltas, em 7h00m34s117. Para complicar ainda mais, há a previsão de pancadas de chuvas durante a corrida. Isso poderá fazer com que a prova se inicie com pista seca, passe para molhada e volte a secar. Poderá ser uma loteria.

Programação

A programação deste sábado prevê para as 9h40 a largada da primeira corrida de Fórmula 1.600 (25 minutos); às 10h20, largada da primeira prova da Speed/Hot Classic (30 minutos, mais uma volta); às 13h10, largada da segunda prova de F-1.600; às 14h, largada da segunda prova de Speed/Hot Classics; às 15h, abertura dos boxes para às 500 Milhas; às 15h30, entrega do troféu pole position das 500 Milhas; às 15h45, execução do Hino Nacional; e às 16h, largada das 500 Milhas.