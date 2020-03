Call Center de Umuarama ajuda população a tirar dúvidas sobre o coronavírus

Entre as ações da Prefeitura para enfrentar o coronavírus em Umuarama, está a instalação de centrais para receber denúncias, sugestões e prestar orientações, esclarecendo dúvidas com informações confiáveis.

Desde o início desta semana está funcionando o COE – Centro de Operações de Emergência – com foco exclusivo no coronavírus, que atende em horário comercial, a população pode consultar o COE pelos telefones (44) 3639-1904 e 98457-1830.

Outro canal de atendimento é o Call Center, que atende reclamações, denúncias e presta orientações sobre as determinações decretadas pelo município para enfrentar a pandemia. O serviço pode ser acessado pelo telefone (44) 3621-4141. Fora do horário de expediente, as denúncias devem ser feitas à Guarda Municipal, pelo fone 153.