Call Center da Secretaria de Saúde registra mais de 14 mil atendimentos em menos de 20 dias

Foto do callcener

Nesta quarta-feira (15), a Secretaria de Saúde de Cascavel disponibilizou os dados referentes ao número de atendimentos prestados pelo Call Center. O contato telefônico é dividido em quatro áreas e foram criados com o objetivo de auxiliar e orientar as pessoas quanto aos cuidados e procedimentos no enfrentamento a Covid-19.

As áreas atendidas são: Call Center Covid-19 (3096-9090); Call Center Crônicos (3096-9191); Call Center Odontologia (3321-2110) e Call Center Psicologia (3321-2130).

De acordo com o levantamento, mensurado no período de 27 de março até 14 de abril, foram 14.179 atendimentos telefônicos de maneira geral, uma média de 708 ligações atendidas diariamente pelas quatros áreas do Call Center.

Equipes médicas e equipes multiprofissionais realizam o monitoramento do quadro de saúde dos pacientes sintomáticos, assintomáticos e positivos, que cumprem o isolamento domiciliar. A avaliação é feita, por telefone, de acordo com o quadro clínico de cada paciente.

Confira a quantidade de ligações em cada área do Call Center:

Call Center SESAU – Período: 27/03/2020 a 14/04/2020

Call Center COVID-19 (3096-9090) 5282 atendimentos Call Center Crônicos (3096-9191) 8354 atendimentos Call Center Odontologia (3321-2110) 359 atendimentos Call Center Psicologia (3321-2130) 184 atendimentos