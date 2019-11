Caíto e Felipe Carvalho focam a rodada tripla de Interlagos

Depois de terem as metas frustradas em função de motores fracos em Goiânia, os irmãos Caíto e Felipe Carvalho, a equipe Sensei, já focam a rodada tripla de Interlagos, que encerra a primeira temporada da Copa HB20. A competição será de 7 a 8 de dezembro.

O objetivo dos dois pilotos cascavelenses é estar no pódio e com três oportunidades possíveis, o clima na equipe é de muita confiança. “Em Goiânia, não pudemos brigar pelas primeiras colocações porque o motor não ajudou”, afirma Felipe, que foi o 12º colocado na corrida do sábado e 13º no domingo.

Já Caíto se classificou em décimo no sábado e foi 12º no domingo. Mas para Interlagos ele já tem um motivo a mais para estar confiante. Largará na pole position na primeira corrida, que complementará a etapa do Velopark. A prova não pode ser realizada no circuito gaúcho em função de fortes chuvas. “Vou largar na frente, aumentando as possibilidades de brigar pela vitória porque há menos riscos de batidas. Nas outras duas provas, vamos trabalhar para fazer um treino classificatório e também largar nas primeiras colocações”, completa Caíto.