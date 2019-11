Cabras no autódromo

As cabras que foram atropeladas no Autódromo Zilmar Beux quinta-feira por Leandro Zandoná, que testava o carro de Guto Baldo (estava nos boxes) pertence ao ex-piloto de rali Wilson Pilatti. Os animais escaparam do sítio de Pilatti, que fica nas cercanias do autódromo. Ao descobrirem a origem das cabras, muitos “mortos de fome” correram para a casa de Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, na expectativa de que Pilatti autorizasse um churrasco com os dois animais mortos para comemorar o aniversário de Orlei, transcorrido nessa sexta-feira.