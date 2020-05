BRDE atinge marca histórica de R$ 1 bilhão em contratos

Curitiba – Desde o início da crise generalizada provocada pela pandemia do novo coronavírus, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) registrou um aumento na procura de linhas de créditos e financiamentos. O aumento nas operações solicitadas se dá, principalmente, por empresários paranaenses que buscam manter o fluxo de caixa das empresas e amenizar os efeitos financeiros da crise.

Com esse aumento espontâneo das demandas, o BRDE registrou, na última semana, o marco histórico de R$ 1 bilhão em contratos nos cinco primeiros meses de 2020, o que gerou um incremento, nos dados consolidados da Região Sul, de 78% frente às contratações no mesmo período do ano passado. Só do Paraná são R$ 358 milhões.

“Criamos uma força-tarefa de atendimento e empenhamos muitos esforços na atração de novos fundings para que conseguíssemos atender o maior número possível de pedidos. Aumentamos a produtividade e tudo isso graças a um processo que começou ainda em 2019”, destaca o diretor de operações do BRDE, Wilson Bley Lipski.