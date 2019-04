Brasileiros em alta

A ascensão do tênis de mesa brasileiro foi comprovada novamente nesta semana. Pela segunda vez em menos de um ano, o Brasil tem seis atletas no Top 100 dos rankings masculino e feminino de tênis de mesa: Bruna Takahashi (foto) e Lin Gui entre as mulheres, e Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi, Eric Jouti e Thiago Monteiro entre os homens. Três deles podem se orgulhar da melhor marca de suas carreiras. Bruna Takahashi (64ª), Eric Jouti (74°) e Thiago Monteiro (91°) estão no ponto mais alto que já conseguiram atingir na lista. Hugo Calderano segue sendo o número 1 entre os brasileiros, mas teve pequena queda neste mês, caindo de sexto para sétimo no mundo.