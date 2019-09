Brasileiro é vice-campeão mundial de kart

O kartismo brasileiro tem mais uma expressiva conquista mundial. Domingo o pernambucano Rafael Câmara, de 14 anos, conquistou o vice-campeonato mundial da categoria OK Júnior, no kartódromo de Alaharma, na Finlândia. Participaram 104 pilotos.

Ao longo da competição, Câmara conquistou cinco poles positions, venceu duas corridas e terminou as sete provas da competição no top-5. “Estou feliz demais por esse campeonato fantástico que consegui fazer aqui na Finlândia. Faltou muito pouco para o título, mas ter vencido duas provas e ter sido competitivo o fim de semana inteiro foi muito especial. Esse resultado vai para a minha família e para todos os brasileiros que lutam por conquistas no kartismo e no automobilismo. Nosso trabalho não é fácil, mas essa sensação de conseguir uma conquista como essa é única”, diz Câmara.

Com o segundo lugar na final, Câmara repetiu a história de Ayrton Senna no Mundial de Kart 40 anos depois. Em 1979, o tricampeão mundial de F1 foi vice-campeão mundial em Portugal e repetiu o resultado no ano seguinte na Bélgica. “É realmente o resultado mais importante da minha carreira e muito bacana repetir a história de um ídolo como o Ayrton Senna. Agradeço todos da equipe Forza Racing pelo trabalho que fizemos juntos nos últimos meses. A preparação para o Mundial de Kart foi excelente e vamos seguir buscando conquistas no kart antes de fazer a transição para os monopostos e seguir o sonho de chegar na F-1”, diz Câmara, que foi campeão brasileiro de kart em 2018 e acumula diversas conquistas na modalidade.

Resultados de Rafael Câmara no Mundial de Kart:

Corrida 1 – 4º lugar

Corrida 2 – 3º lugar

Corrida 3- 1º lugar e volta mais rápida

Corrida 4 – 3º lugar

Corrida 5 – 1º lugar e volta mais rápida

Corrida 6 – 2º lugar

Final – 2º lugar