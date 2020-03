Brasileiro de Rali abre com gaúchos no alto do pódio

O Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade teve a disputa de sua primeira etapa no último sábado, na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. O pódio da categoria mais forte teve domínio gaúcho.

Ulysses Bertholdo e Marcelo Dalmut (Mitsubishi Lancer) venceram a etapa com 1h42m41, após a disputa de cinco especiais, uma delas a maior já disputada nos últimos anos, com 32 quilômetros de trecho cronometrado. “Valeu muito ter completado em primeiro lugar, foi um rali difícil, muita curva, muito calor, a temperatura dentro do carro era forte, mas contamos com um bom trabalho do Marcelo (Dalmut), levantamento perfeito, o carro preparado para as situações que iríamos enfrentar e o resultado acabou vindo. Feliz por, após três anos, retornar e conseguir um bom resultado”, disse Bertholdo.

Milton Pagliosa e Vinicius Anziliero, que formaram dupla pela primeira vez, chegaram em segundo lugar na etapa, mas levaram a pontuação extra da “Power Stage”, tendo o melhor tempo da última especial da prova. “Nosso objetivo era concluir, enfrentamos um rali com muito calor, eu e o Vinicius andando pela primeira vez juntos, mas fomos buscar um resultado positivo. Temos a agradecer toda a comunidade de Pomerode pelo incentivo nas especiais”, disse Pagliosa.

Dupla campeã de 2019, os irmãos Juliano e Rafael Sartori chegaram em terceiro lugar e também sentiram os efeitos de uma “prova de resistência” em Pomerode. “A temperatura complicou um pouco, tivemos aquecimento do motor também, mas coisas de rali. Obviamente que estamos felizes por completar e agora é trabalhar para que na próxima etapa consigamos um resultado melhor”, acrescentou Sartori.

As três duplas andaram pela categoria Rally 2, a mais forte, dos carros de tração 4×4. Na Rally 4, a mais forte para os carros de tração 4×2, vitória paranaense com Maurício Neves/Leandro Ferrarini (1h49m28 / VW Gol). “Rali duríssimo, especial de mais de 30 quilômetros, outra de 18 quilômetros difícil, mas gostei do resultado, há um tempo sem andar com o Gol, eu e o Leandro voltando a andar e ganhar, agora aguardar o que vem pela frente”, ampliou Neves.

Na categoria Rally 5 o primeiro lugar foi para Perci Hultmann/Juliano Zerbinato (2h04m46/Peugeot 207). “Estou satisfeito, acredito que quem termina esta prova já é vencedor, um rali difícil, mas estamos felizes por completar e vencer”, completou Hultmann.

Legado

O Kart Clube de Cascavel começa a colher frutos do legado deixado pelo Campeonato Brasileiro de Kart, realizado em julho do ano passado no Kartódromo Delci Damian. Os três pilotos que disputaram a categoria Cadete na etapa de abertura do Campeonato Metropolitano passam a frequentar a escolinha, motivados pelo Brasileiro. Rafael Dietrich conquistou a vitória, tendo Gustavo Verona em segundo e Benjamin Zawoski em terceiro.

Procura

Cleocir Lunardi, secretária do Kart Clube Cascavel, informa que a procura pelo kart cresceu muito depois do Brasileiro e há vários pilotos das categorias Mirim e Cadete treinando na Escolinha. Pelos menos outros cinco devem estrear nas competições ainda neste ano.

Adultos

Cleocir também adianta que a Escolinha de Kart é também para adultos. Os interessados devem procurar a secretaria do clube no Kartódromo Delci Damian.