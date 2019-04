Brasileiras apresentarão novas coreografias na Copa do Mundo

No Azerbaijão, equipe brasileira de GR faz sua primeira competição no ano

No Azerbaijão, equipe brasileira de GR faz sua primeira competição no ano

Aracaju – A etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, em Baku (Azerbaijão), que começa sexta-feira (26), marcará a estreia da seleção brasileira de Conjunto na temporada 2019.

O time comandado pela treinadora Camila Ferezin chega à competição motivado pelas novas coreografias criadas para este ano e de olho nos principais desafios: a luta por uma medalha nos Jogos Pan-Americanos e a conquista de uma vaga na Olimpíada de Tóquio 2020.

“Estamos trabalhando desde o final do Mundial do ano passado em cima das novas coreografias. O mundo todo está nesta fase de preparação para a conquista da vaga olímpica, então esta é a hora de avaliarmos nossas séries, conhecermos nossas ginastas em quadra e ganharmos confiança nos novos elementos propostos”, diz Camila, paranaense de Londrina.

A treinadora entende que o lado artístico das coreografias do Brasil é um diferencial, e foi mantido. Também foi possível elevar a nota de dificuldade para as competições da temporada.

Segundo Camila, o maior desafio que a equipe enfrentará em Baku é a renovação. “Das seis ginastas do Brasil, três vão estrear em Copas do Mundo nessa viagem [a catarinense Beatriz Linhares, a sergipana Vitória Borges e a paranaense de Curitiba Camila Rossi). Então, a gente sabe que o fator emocional e psicológico pode ser decisivo e tem a questão da inexperiência de algumas, pelo fato de ser a nossa primeira competição do ano. Em compensação, quase todos os países que estarão em Baku já foram para alguma competição anteriormente”, disse Camila.

Individual

Além da seleção de Conjunto, a etapa de Baku também contará com a participação de Natália Gáudio e Bárbara Domingos na competição individual. As duas já participaram das etapas de Pesaro (ITA) e Sofia (BUL) da Copa do Mundo 2019.