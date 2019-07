Brasileirão Sub-20: Flamengo x Vasco será no Raulino de Oliveira

A Diretoria de Competições da CBF informou, nesta segunda-feira (22), duas alterações na tabela original do Campeonato Brasileiro Sub-20. O clássico entre Flamengo e Vasco, que anteriormente não tinha local definido, será disputado no Raulino de Oliveira. A partida válida pela sétima rodada acontece na próxima quinta-feira (25), às 21h30. A outra mudança é no jogo entre Athletico-PR e Botafogo. Marcado para a Arena da Baixada, o confronto será disputado no Estádio Francisco Muraro. A bola rola no dia 27 de julho, às 15h.

Flamengo e Vasco ocupam a segunda e terceira posições, respectivamente, com 14 pontos cada um. Invictos até aqui no Brasileiro Sub-20, as equipes medem forças no clássico que pode valer a liderança em caso de tropeço do América-MG. Furacão e Glorioso, por outro lado, buscam recuperação na competição. O time paranaense não vence há quatro jogos e os cariocas vem de duas derrotas seguidas.

Confira abaixo as mudanças:

Flamengo/RJ x Vasco/RJ

De: local “a definir”

Para: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ

Data: 25/07, quinta-feira (mantida)

Horário: 21h30 (mantido)

Athletico/PR x Botafogo/RJ

De: Arena da Baixada, em Curitiba/PR

Para: Estádio Francisco Muraro, em Curitiba/PR

Data: 27/07, sábado (mantida)

Horário: 15h (mantido)