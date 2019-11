Brasileirão: Palmeiras e Flamengo medem forças com clima quente em SP

São Paulo – A Série A do Campeonato Brasileiro chega à sua 36ª e antepenúltima rodada neste fim de semana, com destaque para o duelo entre Palmeiras e Flamengo, que terá torcida única às 16h deste domingo (1º), no Allianz Parque.

Com o título já definido, os rivais apenas cumprem tabela na competição, mas o duelo está longe de ter clima ameno em São Paulo. Apesar de não valer nada para o já campeão Flamengo e para o já garantido na Libertadores 2020 Palmeiras, a rivalidade entre os dois times deixará o clima quente, pois vencer é uma questão honra para os rivais.

A competitividade entre alviverde paulista e rubro-negro carioca aflorou este ano, com as duas equipes colocadas em patamar elevado no País por conta de seus elencos, esquentando, também, a rivalidade do eixo Rio-São Paulo. E ainda mais quando as situações das equipes se inverteram, com o Palmeiras deixando a liderança do Brasileirão para passar a perseguir o Flamengo para tentar evitar o que se confirmou ser inevitável no último fim de semana, com o título antecipado do Fla.

Neste domingo, os jogadores, que tanto se provocaram durante o ano terão a oportunidade de ficar frente a frente, num que não vale nada em termos de campeonato, é verdade, mas tem peso dobrado na honra dos atletas.