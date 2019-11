Brasileirão. Inter fica no empate com Athletico-PR em Porto Alegre

Em Porto Alegre o Internacional empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR. A equipe da casa abriu o placar aos 11 minutos de partida. O peruano Guerrero acertou um belo passe em profundidade para o meia Rodrigo Lindoso, que de cobertura faz um belo gol.

O empate veio aos 21 minutos do primeiro tempo. Madson cruza para Rony, que acerta um voleio forte para vencer o goleiro Marcelo Lomba.

No segundo tempo o Inter teve a oportunidade de empatar, mas o peruano Guerrero cobrou pênalti que foi defendido pelo goleiro Santos.

Cruzeiro respira

O Cruzeiro derrotou o Botafogo por 2 a 0 em uma das duas partidas da 29ª rodada que começaram às 21h30. Com este triunfo a equipe mineira chegou aos 32 pontos e deixou a zona do rebaixamento.

Mesmo jogando no estádio do Engenhão o Cruzeiro conseguiu uma importante vitória, que lhe tira da zona perigosa. O primeiro gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o jovem zagueiro Cacá subiu mais que todo mundo para fazer de cabeça após cobrança de escanteio.

Já o segundo veio nos acréscimos do segundo tempo. Ariel Cabral avança sozinho pela esquerda e cruza para trás. O volante Éderson chega chutando de primeira para marcar 2 a 0.

Próxima rodada

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro começa no sábado (2) com o jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, a partir das 17h no estádio do Castelão.