Brasileirão: Fla recebe Avaí em possível adeus de Gabigol ao Maraca

Gabigol é o artilheiro do Flamengo e do futebol brasileiro na temporada, com 42 gols Crédito: Fla Imagem

Rio de Janeiro – A 37ª e penúltima rodada do Brasileirão será encerrada nesta quinta-feira (5) com Flamengo x Avaí, às 20h, no Maracanã. Jogo poderá ser a despedida do atacante Gabigol diante da torcida rubro-negra.

“Vai ser especial para mim. Desde a primeira vez que eu entrei no Maracanã, foi especial. Sempre foi um sonho jogar no Flamengo. Pode ser a última [vez], a gente não sabe. Vou tentar aproveitar da melhor maneira, me doar, como sempre fiz”, disse ontem o atacante.

Gabigol está emprestado pela Inter de Milão ao Flamengo até o fim de 2019, e pode fazer sua última partida no País no domingo (8), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão.

“Estou muito animado para o jogo desta quinta-feira, espero que esteja com a casa lotada, como sempre. Entrar no Maracanã com a camisa do Flamengo é algo indescritível, nunca vou esquecer. Se eu voltar a jogar, vou ficar muito feliz também”, complementou.

Mundial de Clubes

Apesar da proximidade do fim do contrato, Gabigol disse que tem tentado evitar pensar nisso. O Flamengo já anunciou que chegou a um acerto com a Inter de Milão para adquirir o atacante, mas ainda o desfecho da negociação. Segundo informações da imprensa italiana, o acerto verbal entre Flamengo e Inter se deu na casa dos 22 milhões de euros (pouco mais de R$ 100 milhões), mas após a Libertadores e a indefinição para a conclusão do negócio, o clube de Milão agora quer entre 35 e 40 milhões de euros (R$ 162 milhões e R$ 185 milhões). Depois do Brasileirão, o Flamengo ainda disputará o Mundial de Clubes da Fifa, no Catar. A competição terá início na próxima quarta-feira (11), mas a estreia rubro-negra será no dia 17, contra o vencedor de Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance Tunis, da Tunísia.