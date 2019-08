Brasileirão: Disputa pela liderança volta a ficar acirrada após três rodadas

Rio de Janeiro – A Série A do Campeonato Brasileiro chega à sua 16ª rodada neste fim de semana. Depois dela, restarão apenas três para o fim do primeiro turno. E, ao contrário das anteriores, a disputa pela liderança volta a ficar intensa, na busca pelo título simbólico da primeira metade da competição. Há três rodadas, o Santos assumiu a liderança a abria vantagem no topo da classificação. Agora, com apenas dois pontos de vantagem, pode ser ultrapassado por Flamengo ou São Paulo, empatados em pontos – o Palmeiras atuará apenas no dia 10 de setembro pela rodada.

Em busca de se manter no topo da tabela, e voltar a vencer após derrotas para Cruzeiro e São Paulo, Santos recebe o Fortaleza às 16h deste domingo (25) na Vila Belmiro. Para isso, conta com os retornos de Victor Ferraz e Felipe Aguilar, desfalques no Mineirão. Em contrapartida, Gustavo Henrique, expulso contra a Raposa, desfalca o Peixe.

Também às 16h deste domingo (25), embalado por cinco vitórias seguidas e melhor time do campeonato desde a volta pós-Copa América, o São Paulo desafia o Vasco em São Januário. A dois pontos do Santos, o Tricolor paulista, ainda sem Pato, lesionado, tenta vencer mais uma e torce por um tropeço do Peixe para assumir a primeira posição, ainda que momentaneamente.

Vice-líder, o Flamengo também irá a campo neste domingo (25), mas às 19h, no fechamento da programação do dia, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza (CE). Com uma decisão de vaga na Libertadores marcada para quarta-feira (28), contra o Internacional, o Rubro-Negro deverá poupar atletas neste fim de semana. Gabigol, Bruno Henrique, Pablo Marí e Filipe Luís devem ganhar descanso extra, enquanto William Arão, suspenso na Libertadores, deve enfrentar o Ceará.

Palmeiras

Empatado com Flamengo e São Paulo na vice-liderança do Brasileirão, também a dois pontos do Santos, o Palmeiras deixa a competição de lado neste fim de semana. É que o duelo com o Fluminense, pela 16ª rodada, será apenas no dia 10 de setembro. Tudo porque tanto o Verdão paulista quanto o Tricolor carioca terão jogos decisivos nos próximos dias, e, por isso acordaram em mudar a data do confronto. O Palmeiras disputará vaga à semifinal da Libertadores terça-feira (27) com o Grêmio e o Fluminense à semifinal da Sul-Americana com o Corinthians na quinta-feira (29), ambos em casa.