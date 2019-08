Brasileirão: Avaí x Flamengo será no Estádio Nacional Mané Garrincha

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta quarta-feira (28), uma alteração na tabela original do Campeonato Brasileiro Série A de 2019. O duelo entre Avaí-SC x Flamengo-RJ será realizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília (DF). A mudança foi solicitada pelo clube mandante, tendo em vista a impossibilidade de atendimento do Estádio da Ressacada às normas do Licenciamento de Clubes. A alteração foi feita com a concordância do clube visitante, da federação do clube mandante e da federação anfitriã.

Confira os detalhes abaixo e no documento em anexo.

Avaí/SC x Flamengo/RJ

De: Estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC

Para: Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF

Data: 07/09, sábado (mantida)

Horário: 17h00 (mantido)