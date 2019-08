Brasileirão: Athletico-PR volta para casa em busca de reação na Série A

Curitiba – Longe de seu torcedor na Arena da Baixada há quase um mês, o Athletico-PR conta com o fator casa neste sábado para se reabilitar no Brasileirão. Às 19h, recebe o Atlético Mineiro, pela 15ª rodada.

O duelo marca o retorno do Furacão como mandante depois de 24 dias de viagens para jogos por quatro competições: Libertadores, Copa Levain, Série A e Copa do Brasil.

O último jogo em casa foi na derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors, em 24 de julho. Depois, atuou em Minas Gerais contra o Cruzeiro, na Argentina contra o Boca, no Japão contra o Shonan, no Rio de Janeiro contra o Botafogo e no Rio Grande do Sul contra o Grêmio.

De volta para casa, o Rubro-Negro paranaense busca pontos para não se afastar do G6 do Brasileirão. Os comandados do técnico Tiago Nunes iniciam a rodada com 19 pontos na 11ª posição, a cinco pontos do sexto colocado Corinthians, que tem 24. Vale lembrar que o Athletico tem um jogo atrasado a ser realizado, contra o São Paulo, pela 13ª rodada.

Em busca dos três pontos, o Athletico contará com a estreia do lateral-esquerdo Adriano, ex-Barcelona e Besiktas. Adriano está na equipe desde o final de julho e precisou de um tempo extra para se preparar. Aos 34 anos, ele não jogava desde maio.