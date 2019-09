Brasileirão: Athletico-PR recebe Chapecoense de olho saltar “barreira” na tabela

Curitiba – Vindo de goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza na Arena da Baixada, o Athletico Paranaense conta novamente com seu torcedor para enfrentar a Chapecoense neste domingo (29), às 19h, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Na nona colocação com 30 pontos, o Furacão vai a campo disposto a conquistar novo triunfo para ultrapassar uma barreira na tabela de classificação do campeonato.

É que o time rubro-negro está a quatro pontos do oitavo colocado, o Bahia, que está a dois pontos do G4. Diminuir a distância para os adversários imediatamente superiores na tabela significa ao Athletico sonhar com uma premiação maior ao fim da competição, uma vez que já conquistou o objetivo de estar na Libertadores 2020 com a conquista da Copa do Brasil.

Empatado em pontos com o Bahia está o Grêmio, enquanto São Paulo e Corinthians têm um ponto a mais que os tricolores baiano e gaúcho. Depois da Chape, o Athletico fará dois jogos seguidos fora de casa, contra Bahia (dia 5) e Corinthians (dia 10). Depois, no retorno para casa, no dia 13, receberá o Flamengo.

Para este jogo, contra o lanterna da classificação, o técnico Tiago Nunes não conta com o meia Thonny Anderson, suspenso. Além dele, que seria opção para o banco de reservas, o treinador atleticano não tem desfalques contra a Chape.