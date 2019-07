Brasileira recebe bolsa de estudos da American Airlines

A American Airlines Education Foundation concedeu US$ 976 mil em bolsas de estudo para 360 filhos de funcionários, em cerimônia realizada em Dallas (EUA). No próximo semestre letivo, os contemplados estudarão em 230 universidades, em nove países, 41 estados e Washington.

“Os alunos deste ano são alguns dos mais impressionantes que já vimos – atletas estudantes, pilotos licenciados, escoteiros e muito mais – e eles são o futuro da nossa comunidade global”, disse Ron DeFeo, presidente da American Airlines Education Foundation Board e vice-presidente sênior de Engajamento Global da American. “Trabalhar na American é um assunto de família e contribuir para a jornada educacional da próxima geração é uma ótima maneira de envolver as famílias da American Airlines”.

Cada beneficiário recebeu uma bolsa de US$ 2.500 e 44 estudantes universitários de primeira geração receberam um prêmio adicional de US$ 1.000.

A estudante Catherina Salzano, de 19 anos, é uma das selecionadas e a primeira brasileira a receber a bolsa de estudos da fundação: “Eu me senti recompensada e valorizada por ter sido escolhida entre 1,6 mil pessoas inscritas. É incrível ver o retorno de todo o esforço de estudar e pensar no meu futuro”, afirma Catherina.

Com o prêmio de US$ 2.500, ela pretende bancar um ano de sua faculdade e focar nos estudos do alemão para uma pós-graduação na Alemanha.

Inscrições

A Education Foundation recebeu mais de 1,6 mil inscrições, as bolsas são concedidas com base na necessidade financeira, desempenho acadêmico, envolvimento extracurricular e compromisso com o serviço comunitário e voluntariado. Alunos do ensino médio e universitários podem se candidatar às bolsas e receber o prêmio por até quatro anos.

Catherina foi inscrita por sua mãe Luciana Salzano, assistente contábil na American Airlines. “Trabalho na American há 24 anos e minha filha tem apenas 19, ela cresceu com a American ao seu redor e é um orgulho imenso trabalhar em uma empresa que nos permite uma oportunidade destas”, comemora Luciana.