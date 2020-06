Brasil volta a registrar mais de mil mortos em apenas um dia

Em balanço epidemiológico divulgado no início da noite desta terça-feira (9), o Ministério da Saúde informou que o Brasil voltou a registrar mais de mil mortos devido ao coronavírus em um dia: 1.272 novos óbitos e 32.091 casos confirmados da doença de segunda para terça.

Ao todo, o País tem 739.503 infectados e 38.406 mortes devido à covid-19.

Ainda de acordo com a pasta, 311.064 pessoas já se recuperaram da doença e 390.033 continuam em acompanhamento. A taxa de letalidade gira em torno de 5,2%.

Nesta terça-feira o Ministério da Saúde voltou a divulgar os dados completos do acompanhamento da pandemia do novo coronavírus, após receber ordem do STF (Supremo Tribunal Federal). Em coletiva, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que o governo tenha tentado ocultar e maquiar dados, e que a intenção era modificar o sistema para oferecer dados mais reais para que os gestores possam tomar decisões mais acertadas.

Criado ontem para suprir a falta de dados oficiais, o consórcio de veículos de comunicação apurou números diferentes: 1.185 óbitos e 31.197 novas infecções, totalizando 38.497 mortes e 742.084 contaminações em decorrência da covid-19. Os dados não incluem as estatísticas do Mato Grosso, que não haviam sido repassadas.

No mundo

O Brasil é o segundo maior epicentro do coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 2 milhões de vítimas. Com relação às fatalidades, é o terceiro do planeta em números absolutos, atrás de EUA (113 mil) e Reino Unido (40 mil).

São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pelo coronavírus – são 150.138 casos e 9.522 mortes. Em seguida vêm Rio de Janeiro (72.979 casos e 6.928 mortes), Ceará (68.384 casos e 4.309 mortes) e Pará (59.148 casos e 3.853 mortes).