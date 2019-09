Brasil vai crescer menos de 2% em 2020

Brasília – O Banco Central estimou nessa quinta-feira que a economia brasileira irá crescer 0,9% este ano e o dobro em 2020 e reiterou que segue vendo espaço para novo afrouxamento nos juros básicos neste cenário.

Em seu Relatório Trimestral de Inflação, o BC melhorou ligeiramente sua projeção de alta do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em relação à taxa de 0,8% estimada antes e previu que a expansão será de 1,8% em 2020.

Em comparação, economistas consultados pelo BC na mais recente pesquisa Focus veem elevação de 0,87% para o PIB neste ano, mas são mais otimistas quanto ao desempenho do ano que vem, com crescimento esperado de 2%.

Segundo o BC, a perspectiva para 2020 está envolta em “elevado grau de incerteza” e está também condicionada à continuidade das reformas e ajustes na economia.

Pelo lado da oferta, o desempenho deverá ser puxado pela agropecuária, com crescimento esperado de 2,6% no ano que vem, sobre 1,8% em 2019. O BC também vê recuperação expressiva na indústria, com elevação de 2,2% em 2020, ante apenas 0,1% neste ano. Para as atividades de serviços, a expectativa é de avanço de 1,4% em 2020, contra 1,0% neste ano.