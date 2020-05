Brasil tem recorde diário de novos casos e passa de 14,8 mil mortes

O Brasil registrou 824 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, subindo para 14.817 o total de óbitos por covid-19. O número de casos confirmados da doença é de 218.223, com um recorde de 15.305 novos registros em apenas um dia.

A pandemia confirma sua trajetória ascendente no País. Apenas nos últimos dez dias foram registradas mais de 6 mil mortes por covid-19 e 95 mil novos casos confirmados, o que indica, em média, um patamar de mais de 600 novos registros de óbito por dia e de mais de 9 mil casos confirmados.

Epicentro da epidemia no País, São Paulo bateu nessa sexta o recorde de novos casos confirmados, chegando a 58.378 infectados, e 4.501 mortes.

No mundo são quase 4,5 milhões de casos confirmados. Os cinco países com mais casos de covid-19 são EUA (1,4 milhão), Rússia (262 mil), Reino Unido (238 mil), Espanha (230 mil) e Itália (223 mil). O Brasil é o sexto tanto em casos quanto em mortes no mundo. Os cinco primeiros são EUA (86 mil), Reino Unido (34 mil), Itália (31 mil), França (27.532) e Espanha (27.459).