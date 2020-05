Brasil tem 11.123 mortes e mais de 160 mil casos de covid-19

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (10) o mais recente balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil.

O número de mortes pela covid-19 já somam 11.123, foram 496 novos óbitos confirmados em 24 horas.

O número de casos confirmados chega a 162.699, foram 6.760 novos casos registrados em 24 horas.

Ministro lamenta mortes

O ministro da Saúde, Nelson Teich, lamentou neste domingo (10) as milhares de mortes pelo novo coronavírus, no país. Em uma rede social, o ministro dedicou a mensagem às mães que não puderam comemorar o Dia das Mães ao lado de filhos que foram vítimas da covid-19. Teich também cumprimentou os profissionais de saúde que estão atuando no combate à pandemia e se comprometeu a fazer o melhor para lidar com a doença.