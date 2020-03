Coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou por volta das 17h10 desta segunda-feira (23) em suas redes sociais a situação do novo coronavírus (covid-19) no Brasil. São registrados 1.891 casos com 34 óbitos. Ainda não há informações se existem mortes fora de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em um dia foram confirmados 345 casos e nove mortes.