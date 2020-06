Brasil supera 1 milhão de casos de covid-19

O Brasil superou nesta sexta-feira (19) a marca oficial de 1 milhão de pessoas que já se infectaram com o novo coronavírus. Após 114 dias do primeiro caso, a covid-19 já chegou a 85% dos municípios do País (4.742), que respondem por 98% de toda a população, de acordo com levantamento do projeto de transparência de dados Brasil.

Desde 26 de fevereiro, o País já somou 1.009.699 contaminações e 48.427 mortes, conforme o levantamento do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde. Somente o Estado de São Paulo soma mais de 200 mil casos.