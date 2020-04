Brasil registra 4.205 mortes e mais de 60 mil infectados por Covid-19

O balanço divulgado neste domingo (26) pelo Ministério da Saúde mostra que já são 61.888 pessoas infectadas e 4.205 mortas pelo novo coronavírus no Brasil . No balanço de sábado, eram 58.509 casos da doença e 4.016 mortes. Foram 189 novas mortes confirmadas em 24 horas, ou seja, um aumento de 4,71%. Já a quantidade de casos novos foi de 3379, 5,78% a mais que no dia anterior.

O Ministério da Saúde informou também que há mais 1.322 mortes em investigação, ou seja, que ainda podem ser contabilizadas como tendo sido causadas pelo novo coronavírus.

Ainda de acordo com o Ministério, dos 61.888 casos, 30.152 são de pacientes que se recuperaram e 27.531 estão em acompanhamento e 4.205 os que morreram.