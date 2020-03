Brasil registra 136 mortes e 4.256 casos confirmados de coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (29) que o país já contabiliza 136 mortes, 22 a mais do que no sábado e 4.256 casos confirmados no novo coronavírus. A taxa de mortalidade é de 3,2 %.

Os estados que mais concentram casos de covid-19 continuam sendo São Paulo com 1.451 casos da doença e o Rio de Janeiro, 600 confirmações.