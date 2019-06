Brasil na Copa América

Ainda sem ter empolgado o torcedor, seja na vitória sobre a Bolívia (3 a 0) e principalmente no empate com a Venezuela (0 a 0), a seleção brasileira tenta deslanchar na Copa América neste sábado, dia no qual enfrenta a equipe do Peru pela 3ª e última rodada do Grupo A, às 16h, em Itaquera, em São Paulo – Bolívia e Venezuela se enfrentarão no mesmo dia e horário.

Assim como o Brasil, o time peruano também têm quatro pontos, com vitória (3 a 1) sobre os bolivianos e empate (0 a 0) com os venezuelanos. Assim, dividem a liderança do Grupo A. Ou seja, farão um confronto direto pela primeira posição.

Quem vencer terá teoricamente vantagem nas quartas de final, pois irá enfrentar o terceiro colocado do Grupo B (que tem Colômbia, Catar, Paraguai e Argentina) ou do Grupo C (que tem Chile, Uruguai, Equador e Japão). Já quem avançar como vice-líder do Grupo A terá o vice-líder do Grupo B pela frente nas quartas.

De qualquer forma, a definição dos confrontos eliminatórios sairá apenas segunda-feira, com o fim da última rodada do Grupo C e consequentemente da fase classificatória. É provável que Equador e Japão façam confronto direto pela terceira vaga do Grupo C, enquanto o Grupo B terá o posicionamento das seleções definido no domingo.

2ª rodada

A 2ª rodada da Copa América será encerrada nesta quinta-feira e sexta-feira, com dois jogos pelo Grupo C. Neste feriado de Corpus Christi, o Uruguai enfrenta o Japão às 20h, na Arena do Grêmio. Na sexta, também às 20h, Equador e Chile fecham a rodada na Fonte Nova.

GRUPO A

3ª rodada

Sábado

16h Brasil x Peru

16h Bolívia x Venezuela

GRUPO B

3ª rodada

Domingo

16h Catar x Argentina

16h Colômbia x Paraguai

GRUPO C

3ª rodada

Segunda-feira

20h Chile x Uruguai

20h Equador x Japão