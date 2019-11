Brasil faz sua melhor campanha em mundiais de atletismo paraolímpico

Rio de Janeiro – O Mundial de Atletismo Paraolímpico realizado em Dubai (Emirados Árabes Unidos) chegou ao fim nesta sexta-feira (15) e o Brasil teve uma participação de destaque, garantindo a segunda posição no quadro geral de medalhas, a sua melhor campanha em uma edição do evento.

Com as duas medalhas de bronze garantidas no último dia, a delegação brasileira (formada por 43 atletas) conseguiu o total de 39 medalhas (14 ouros, 9 pratas e 16 bronzes), atrás apenas do time da China, com 59 conquistas (25 ouros, 23 pratas e 11 bronzes).

A melhor campanha do Brasil até então tinha sido em Lyon (França) em 2013, oportunidade na qual terminou na terceira posição da classificação, com o total de 40 medalhas (16 ouros, 10 pratas e 14 bronzes).