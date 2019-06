Brasil e Reino Unido iniciam cooperação milionária na saúde

Brasília – O Brasil e o Reino Unido serão parceiros em uma cooperação técnica bilateral para o aprimoramento de ações na área de saúde pública. Direcionado a países em desenvolvimento, o programa Saúde Melhor é uma iniciativa de financiamento do governo britânico, que lançou globalmente o programa nessa segunda-feira, em Londres, com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Ligado ao Prosperity Fund – o fundo de cooperação do Governo do Reino Unido -, o programa vai disponibilizar ao Brasil até 14 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 75 milhões) para a execução de projetos, que visam o fortalecimento de áreas estratégicas, como a Atenção Primária à Saúde, uma das principais metas da gestão de Mandetta.

“Esse trabalho será feito para proporcionar essa troca de expertise. Na Atenção primária, eles (os ingleses) são muito fortes. Na parte de epidemiologia, em resistência a antibióticos, eles também são muito fortes”, afirmou o ministro brasileiro, que citou ainda outras áreas em que a parceria Brasil-Reino Unido será importante, como genética e hemoderivados.

“Será muito importante essa troca de experiência e de saberes com o sistema de saúde inglês, no qual nosso SUS é inspirado, um sistema público e universal”, finalizou o ministro.

Os recursos para o Brasil já foram aprovados e serão executados pelo governo britânico. Eles deverão ser utilizados por até quatro anos em outras ações também consideradas prioritárias, como o uso de tecnologias digitais e a incorporação de padrões internacionais de uso de dados; e a evolução de ciclos de pesquisa e a inovação para a incorporação de novas tecnologias e políticas baseadas em evidência.