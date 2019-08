Brasil completa 50 medalhas de ouro no Pan-Americano

(10) conquistaram 153 medalhas nos Jogos Pan Americanos de Lima (Peru). O volume de medalhas coloca o país em 2º lugar no quadro geral de classificação, com 50 medalhas de ouro, 39 de prata e 64 de bronze.

Os atletas do Brasil até o início da noite deste (10) conquistaram 153 medalhas nos Jogos Pan Americanos de Lima (Peru). O volume de medalhas coloca o país em 2º lugar no quadro geral de classificação, com 50 medalhas de ouro, 39 de prata e 64 de bronze.

A seleção brasileira feminina de polo aquático também saiu com medalhas . O Brasil venceu a decisão pelo terceiro lugar contra Cuba por 8 a 7. As 20h (de Brasília), a seleção masculina enfrenta a Argentina e também pode sair com bronze na competição.

Judô

Aléxia Castilhos conquistou medalha de bronze na categoria de 63 kg, após vencer a equatoriana Estefania Garcia. Aléxia na semifinal perdeu por Ippon da venezuelana Anriquelis Barrios. Eduardo Yudy venceu o americano Jack Hatton e foi para a final. A disputa também ocorre na noite de sábado.

Tênis de mesa

A equipe composta por Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jéssica Yamada venceu os Estados unidos na semifinal (3 a 2) e vai à final contra Porto Rico ainda na noite de .

Atletismo

Augusto Dutra ficou com medalha de prata no salto com vara após atingir 5 metros e 71 centímetros de altura. Ele ficou a 5cm de diferença do medalhista de ouro norte-americano Nielsen Christopher .

Chances de medalha

No polo aquático, ainda há mais uma chance de medalha de bronze para o Brasil. Às 20h, a equipe masculina enfrenta a Argentina na busca pelo terceiro lugar. Na patinação de velocidade, Gabriel Félix participa neste da final dos 10 mil metros masculino. Ainda na noite de sábado, último dia da natação nos jogos, a equipe brasileira de natação, que já tem 25 medalhas, disputa seis pódios.

Sem medalhas

Na esgrima, a equipe brasileira feminina da espada, formada por Amanda Simeão, Nathalie Moellhausen e Victoria Vizeu, perdeu no a disputa pelo bronze por 45 a 37. No judô, Ellen Santana perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a jamaicana Ebony Drysdale.