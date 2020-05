Brasil chega a 10.627 mortes por covid-19

O Brasil superou neste sábado a marca de 10 mil pessoas mortas por coronavírus. Boletim do Ministério da Saúde aponta que o País registrou 730 óbitos nas últimas 24 horas, chegando a 10.627 mortes causadas pela covid-19. No total, são 155.939 casos confirmados da doença em todo o País.

Com números crescentes, o Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos em número de mortes diárias, sendo o sexto com mais mortes por causa da doença no mundo. A taxa de letalidade, calculada pela proporção de pessoas infectadas que acabam morrendo, está em 6,8%.

Confira os boletins do Paraná, do Brasil e do mundo