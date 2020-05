Brasil bate novo recorde e número de infectados por coronavírus chega a quase 20 mil em um dia

O Brasil bateu um novo recorde de casos de coronavírus nesta quarta-feira (20), conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas foram diagnosticadas 19.951 pessoas.

O novo recorde supera o número de notificações de ontem (17.408). O número de mortes também foi assustador, só nas últimas 24 horas foram confirmados 888 novos óbitos de terça para quarta.

O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 291.57 e o total de mortes chega a 18.859. No último balanço do governo, na terça-feira, o total de infectados chegava a 271.628, com 17.971 mortes confirmadas.

Confira os casos por estado: