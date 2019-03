Um grupo de cerca de 100 índios fechou um trecho da BR-277, em Nova Laranjeiras, na região central do Paraná, entre as 10h30 ao meio-dia dessa sexta-feira, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O bloqueio total do trecho durou cerca de dez minutos, mas mesmo o parcial provocou fila de 1 km nos dois sentidos. Conforme a PRF, o protesto pacífico faz parte de uma mobilização nacional contra a municipalização da saúde indígena.