Bombons por fotografias

Reportagem: Milena Lemes

O Natal convida à solidariedade e, para fazer a festa da criançada, a fotógrafa Adrielle Marino realizou pela segunda vez o projeto Natal Solidário, no qual faz dez fotos em um ensaio de família por 2 quilos de bombom.

Adrielle conta que a ideia surgiu por um projeto de uma amiga que também distribui doces na cidade. “O projeto da minha amiga ano passado era para arrecadar mil caixas de bombom e distribuir nos bairros para as crianças, aí eu abracei o projeto e decidi ajudar”. Em 2018, foram arrecadadas 250 caixas de bombom.

Após o sucesso, Adrielle decidiu dar continuidade este ano.

De acordo com ela, as 50 vagas se esgotaram em menos de 24 horas e foram arrecadados mais de 100 quilos de bombons. “Nós vamos montar os kits e distribuí-los nos bairros no dia 22 de dezembro”.

Até quem não participou dos ensaios fez doações de balas, pirulitos, fitas e pacotinhos… “Então eu consigo envolver todos os meus clientes”.