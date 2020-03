Bolsonaro inclui igrejas e lotéricas como “serviços essenciais” que podem funcionar na quarentena

O presidente Jair Bolsonaro incluiu as casas lotéricas e as igrejas na lista de serviços e atividades essenciais que podem funcionar durante a situação de emergência no País em decorrência do novo coronavírus. A decisão foi tomada por meio de decreto, o que não depende de aval do Congresso. Segundo o presidente, 2.463 das 12.956 lotéricas no País estão fechadas por decisões estaduais ou municipais.

Conforme o decreto, as igrejas podem abrir, mas devem seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Os templos vinham limitando suas atividades presenciais para evitar aglomerações e se valendo das tecnologias e redes sociais para fazerem cultos e missas. Com a decisão de Bolsonaro, elas ficam liberadas da quarentena. Em alguns locais, como São Paulo e Santa Catarina, igrejas foram à Justiça para garantir a realização de cultos.