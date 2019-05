Bolo de pinhão

INGREDIENTES:

1 xícara (chá) de manteiga

1 lata de leite condensado

4 gemas

1 pitada de sal

1 xícara (chá) de pinhão cozido e moído

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

4 claras em neve

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

MODO DE PREPARO:

Bata a manteiga em creme, junte o leite condensado em fio e bata até ficar cremoso. Junte as gemas, uma a uma, o sal e o pinhão e bata mais um pouco. Misture lentamente a farinha peneirada com o fermento e, por último, as claras. Asse em fôrma de furo central (19 cm de diâmetro) untada e enfarinhada, em forno preaquecido médio-alto (200 °C), por cerca de 30 minutos.