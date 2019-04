Bolo de pão de queijo

INGREDIENTES:

3 ovos inteiros

3 xícaras (chá) de polvilho doce

1 xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de óleo

1 colher (café) de sal

150 g de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO:

Preaqueça o forno em 180º C por 20 minutos e unte com óleo uma forma redonda com furo central.

Bata no liquidificador os ovos, o leite e o óleo.

Em uma vasilha, misture aos poucos o polvilho, o queijo, e a mistura do liquidificador.

Adicione por último o fermento e mexa delicadamente por alguns segundos.

Despeje a massa na forma e leve ao forno por 30 minutos.