Bolo de 68 metros começa a ser feito nesta segunda

Reportagem: Milena Lemes

O bolo para o aniversário de Cascavel, comemorado no dia 14 de novembro, começa a ser produzido a partir desta segunda-feira (11) na Panificadora Jardim Cristal, no Bairro Coqueiral. O bolo terá 68 metros, correspondente aos anos que a cidade completará.

De acordo com a proprietária da panificadora, Sirlei Fabris, somente a massa deve pesar 850 quilos. Os principais ingredientes necessários para a produção do bolo são: 300 quilos de farinha, 360 dúzias de ovos, 100 quilos de açúcar e 10 quilos de fermento.

A finalização do bolo será feita no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, durante a Expovel, local onde ele será servido. “A prefeitura faz um cordão de isolamento e nós recheamos o bolo no parque, ao vivo. Todo o trabalho realizado é voluntário e demora cerca de uma hora”, explica Sirlei.

O bolo será servido na quinta-feira (14), a partir das 17h, e deverá render de 5 mil a 6 mil fatias. Aproximadamente 40 voluntários estão envolvidos na confecção da sobremesa.