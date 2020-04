Boletim do novo coronavírus aponta 21 curados em Cascavel

O Estado do Paraná já começa a contabilizar casos de pessoas que foram curadas do novo coronavírus (Covid-19). Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, nesta quarta-feira (8), 121 pacientes se recuperaram da doença, o que representa 23,6% dos 511 casos confirmados da Covid-19 em todo o Estado

No município, outros 1.331 pacientes suspeitos foram liberados, com alta do isolamento domiciliar. Ou seja, são pessoas que apresentaram sintomas gripais, porém, ao final do monitoramento de 14 dias não apresentaram mais os sintomas.