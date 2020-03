BOLETIM DIÁRIO: Cascavel tem 439 casos suspeitos do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Cascavel emitiu por volta das 11h desta quinta-feira (26), o boletim diário com os casos atualizados do novo coronavírus (covid-19) no município. Já são 439 casos suspeitos da doença, dois casos já foram confirmados e 39 já foram descartados. Desde que se começou a contagem de casos no município, já foram contabilizados 480 casos suspeitos.

Dos pacientes que estão com suspeita da doença, 418 estão em isolamento domiciliar, dois isolados em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e cinco em isolamento hospitalar. Os pacientes que já saíram do isolamento são 55.

Matéria em atualização.