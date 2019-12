Boletim da Fazenda mostra aumento na atividade econômica no Paraná

A Secretaria de Estado da Fazenda lança o segundo Boletim Econômico em sua edição de novembro. Os números mostram que a atividade econômica no Estado do Paraná cresceu 2,4% nos últimos 12 meses até setembro de 2019. O grande destaque a compor esse índice é da indústria de transformação, que cresceu 5,2%.

O crescimento se mostra sustentável no segundo semestre do ano, em especial quando comparado com o consolidado do Índice para a Região Sul, cujo comportamento tem mostrado queda da atividade no mesmo período.

Na avaliação da economia nacional, o Boletim Econômico mostra que a expectativa do mercado para a Selic é de corte de 0,5 ponto de porcentagem (p.p.) na próxima reunião do Copom, em dezembro, e haveria mais um de 0,25 p.p. na primeira reunião de 2020. Nessa linha, a previsão é que o nível de 4,25% permaneceria por todo o ano que vem.

O Boletim Econômico pode ser conferido no AQUI ou pelo Menu esquerdo da página da Secretaria da Fazenda, no item Economia do Paraná.